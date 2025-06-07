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مؤسسة غزة الإنسانية تقول إنها لم توزع مساعدات يوم السبت بسبب تهديدات من حماس

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نيويورك (رويترز) – قالت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إنها لم تتمكن من توزيع أي مساعدات إنسانية يوم السبت بسبب “تهديدات مباشرة” من حركة حماس ضد عملياتها.

وأضافت في بيان “هذه التهديدات حالت دون مواصلة العمل اليوم دون تعريض أرواح الأبرياء للخطر… لن تتراجع مؤسسة غزة الإنسانية. سنظل ملتزمين بتقديم المساعدات في إطار من السلامة والأمن والاستقرار. نعمل بنشاط على تكييف عملياتنا للتغلب على هذه التهديدات، ونعتزم استئناف عمليات التوزيع دون تأخير”.

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