مؤسسة كهرباء لبنان: هجوم إسرائيلي يخرج محطة تحويل رئيسية بجنوب البلاد عن الخدمة

1دقيقة

19 مارس آذار (رويترز) – قالت مؤسسة كهرباء لبنان إن هجوما إسرائيليا استهدف جنوب البلاد في وقت سابق من يوم الخميس أدى إلى خروج محطة تحويل رئيسية للكهرباء عن الخدمة، في مؤشر على تصاعد الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية اللبنانية.

وأضافت في بيان نشرته وسائل الإعلام اللبنانية “تعرضت محطة التحويل الرئيسية في السلطانية، قضاء بنت جبيل، إلى استهداف أدى بحسب المعطيات الأولية إلى تدمير كافة خلايا مخارج التوزيع وتضرر أحد محولات القدرة بالإضافة إلى غرفة التحكم والحماية، وبالتالي أصبحت محطة التحويل الرئيسية هذه خارج الخدمة كليا”. وأوضحت أن هذه المحطة “تغذي مدينة بنت جبيل والقرى المحيطة بها وجويا وبعض قرى قضاء صور”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس على علم بشن مثل هذه الضربة.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمد علي فرج ومروة غريب للنشرة العربية )