مؤيدو المعارض الروسي نافالني ينظمون فعاليات لتكريمه بعد عام على وفاته

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زار المئات الأحد قبر أليكسي نافالني في موسكو، على الرغم من خطر التعرض لأعمال انتقامية من قبل السلطات، بعد عام من وفاة أبرز معارضي الكرملين في معتقله في سيبيريا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وتقاطر أفراد ومجموعات صغيرة، بينهم عائلات مع أطفالها، طوال الصباح إلى مقبرة بوريسوفسكوي في الطقس البارد. وتوفي نافالني، العدو السياسي الأول للرئيس فلاديمير بوتين، في ظروف غامضة في معتقل بالقطب الشمالي.

وقام عدد من الدبلوماسيين الغربيين، بينهم ممثلون للسفارات الأميركية والفرنسية والإسبانية والنرويجية والاتحاد الأوروبي، بزيارة قبر المعارض.

وبحلول ساعات الصباح المتأخرة، كانت المقبرة مغطاة فعليا بجبل صغير من الزهور، واستمر وصول العشرات من الأشخاص، بمفردهم أو في مجموعات صغيرة.

كان نافالني ناشطا صاحب كاريزما في مجال مكافحة الفساد والعدو السياسي الأول لبوتين، وقد صنفه القضاء الروسي “متطرفا”.

وكل من يشير علنا إلى المعارض أو إلى منظمته، صندوق مكافحة الفساد، ويُغفل الإشارة الى اعلان “تطرفهما”، يتعرض لعقوبات شديدة. ولا يزال هذا التهديد ساريا على الرغم من وفاة نافالني في ظروف غامضة في سجن في القطب الشمالي في 16 شباط/فبراير 2024 ونفي جميع المتعاونين معه تقريبا خارج روسيا.

– تحقيق الحلم –

اما أرملة نافالني يوليا نافالنايا التي تولت زمام الأمور في حركته، فمن المقرر أن تشارك في فعالية في برلين، حيث يعيش العديد من أنصار المعارض الروسي.

ودعت يوليا في رسالة مصورة بثت الأحد إلى مواصلة النضال من أجل روسيا “حرة ومسالمة”.

وقالت “نعلم ما الذي نناضل من أجله: روسيا مستقبلية حرة ومسالمة وجميلة، تلك التي حلم بها أليكسي، ممكنة. دعونا نفعل كل شيء لتحقيق حلمه”.

في بروكسل، قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان إن بوتين يتحمل “المسؤولية النهائية” عن وفاة المعارض.

وأكدت أن “نافالني ضحى بحياته من أجل روسيا حرة وديموقراطية” داعية إلى “الإفراج فورا وبدون قيد أو شرط عن محامي أليكسي نافالني وجميع السجناء السياسيين”.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أحد أوائل الزعماء الغربيين الذين كرموا ذكراه الأحد، موجها تحية لرجل مات “لأنه ناضل من أجل الديموقراطية والحرية في روسيا”.

وحذرت قنوات عبر تلغرام مؤيدة للكرملين أنصار المعارض الراحل من زيارة المقبرة.

وجاء في رسالة نشرها الصحافي ديمتري سميرنوف المؤيد للكرملين وقنوات أخرى “نصيحة مختصرة لمن يعتزمون للذهاب إلى هناك ولكنهم ليسوا متأكدين بعد: لا تذهبوا!”.

وجاء في رسالة بثتها هذه القنوات إلى “الأخ الأكبر وعينه الساهرة”، مع صورة لعلامة تشير إلى وجود كاميرا مراقبة على أبواب المقبرة.

وقامت السلطات الروسية بشكل منهجي بتفكيك حركة أليكسي نافالني، وأرسلت العديد من أنصاره إلى السجن.

وتتم حاليا محاكمة أربعة صحافيين في روسيا بتهمة “المشاركة في جماعة متطرفة”.

وفي كانون الثاني/يناير ، حُكم على ثلاثة من المحامين المدافعين عن زعيم المعارضة بالسجن لمدد من ثلاث سنوات ونصف سنة إلى خمس سنوات لنقلهم رسائله أثناء وجوده رهن الاحتجاز.

تكثّف السلطات الروسية قمعها لمعارضي فلاديمير بوتين، وخصوصا المقرّبين من نافالني، ومنتقدي غزوها لأوكرانيا قبل حوالى ثلاث سنوات.

وأوقف نافالني في كانون الثاني/يناير 2021 عند عودته من ألمانيا حيث كان يتلقّى العلاج بعد تعرّضه لتسمّم في سيبيريا حمل الكرملين مسؤوليته.

وحكم عليه بعقوبات مشدّدة على خلفية “التطرّف” وما زالت ملابسات وفاته في معسكر اعتقال في القطب الشمالي في شباط/فبراير 2024 غامضة.

وتأتي هذه الفعاليات التكريمية في وقت أصبحت المعارضة الروسية التي فقدت قائدها ومزقتها الصراعات الداخلية، ضعيفة في شكل غير مسبوق.

ويكافح قادتها المنفيون في كثير من البلدان من أجل إحياء روح النضال ضد الرئيس فلاديمير بوتين، وخصوصا في روسيا حيث يُقابَل أي انتقاد للحكومة بقمع شديد.

بور/شي/ب ق