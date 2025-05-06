مئات المسيّرات الاوكرانية تستهدف روسيا قبل إحياء ذكرى الانتصار على المانيا النازية

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أطلقت أوكرانيا ليل الاثنين الثلاثاء أكثر من مئة طائرة مسيرة على الأراضي الروسية مستهدفة موسكو بشكل خاص وعطلت موقتا حركة الملاحة في نحو عشرة مطارات، حسبما أفادت السلطات الروسية قبل ثلاثة أيام من إحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

وحذر الكرملين من أن الجيش الروسي سوف يرد “على الفور” في حال وقوع هجوم أوكراني خلال وقف إطلاق النار الأحادي الذي أمر به فلاديمير بوتين من 8 إلى 10 أيار/مايو ووصفه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا بأنه “محاولة للتلاعب”.

حثت كييف الثلاثاء القوات الأجنبية على عدم المشاركة في العرض العسكري في موسكو في التاسع من أيار/مايو “لكي لا تتقاسم المسؤولية” عن “فظائع” الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان إن “الجيش الروسي (…) يواصل ارتكاب الفظائع في أوكرانيا على نطاق لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”. وأضافت أن “السير معهم يعني تقاسم المسؤولية عن دماء الأطفال والمدنيين والجنود الأوكرانيين وليس إحياء ذكرى الانتصار على النازية”.

ولا تزال أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الهجوم الروسي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين والجنود، تسعى بضغط من واشنطن لوقف “غير مشروط” للأعمال العدائية قبل التفاوض مع روسيا. وهو خيار يرفضه الرئيس الروسي حاليا.

– مخاوف قبل العرض العسكري –

في هذه الأجواء الدبلوماسية والعسكرية تستعد موسكو لتنظيم عرض عسكري كبير الجمعة بحضور فلاديمير بوتين وحوالى عشرين مسؤولا أجنبيا، بعد استهدافها بمسيرات اوكرانية متفجرة ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إنّ الدفاعات المضادّة للطائرات اعترضت 19 طائرة مسيّرة في سماء العاصمة، مما يثير مخاوف من تكثيف هذه الهجمات في الأيام المقبلة.

وأوضح رئيس البلدية أنّ الحطام سقط على شارع رئيسي جنوب موسكو، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وبثّت وسائل إعلام روسية صورا لنافذة سوبرماركت متصدّعة وواجهة مبنى سكني متفحّمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن 105 طائرات بدون طيار أوكرانية استهدفت روسيا خلال الليل.

وإثر هذا الهجوم فرضت أربعة مطارات في العاصمة، هي شيريميتيفو، ودوموديدوفو، وفنوكوفو، وجوكوفسكي، قيودا موقتة على عملياتها خلال الليل، مع إغلاق بعضها مدارجها بالكامل لكن بصورة موقتة، بحسب ما أفادت وكالة الطيران المدني الروسية “روسافياتسيا”.

وأضافت الوكالة أنّ الهجوم الجوي الأوكراني تسبّب أيضا بتعليق العمل موقتا في مطارات روسية أخرى، بما في ذلك مطارات في العديد من المدن الكبرى الواقعة على نهر الفولغا، مثل نيجني نوفغورود، وسامارا، وساراتوف، وفولغوغراد.

وأعلنت سلطات منطقة فورونيج (جنوب) أنّ الدفاعات الجوية اعترضت 18 طائرة مسيّرة أوكرانية بينما أعلنت سلطات منطقة بينزا الجنوبية أيضا أنّ الدفاعات الروسية اعترضت 10 طائرات مسيّرة أوكرانية.

ولم يتمّ الإبلاغ في الحال عن سقوط قتلى أو جرحى من جراء هذا الهجوم.

وفي كورسك، أدّى هجوم أوكراني لإصابة شخصين وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الروسية الحدودية الكسندر خينستين.

– تحذير من الكرملين –

وحذر الكرملين أوكرانيا مؤكدا أن الهدنة بين الخميس والسبت لا تزال “سارية”.

وهدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي قائلا “إذا لم يلتزم بها نظام كييف (لجهة وقف القتال) واستمر في محاولة ضرب مواقعنا أو منشآتنا، سيتم الرد على الفور بالشكل المناسب”.

وأضاف أن “الموقف” الأوكراني “يركز على استمرار الحرب”.

ندد فولوديمير زيلينسكي السبت بـ “العرض المسرحي” الذي قدمه فلاديمير بوتين مؤكدا رفض كييف وقف القتال لثلاثة أيام كما طلب بوتين بدون استشارة بمناسبة ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

بالمقابل، أسفرت غارة جوية روسية بمسيّرة عن مقتل شخص في منطقة أوديسا، وفقا لحاكم المنطقة اوليغ كيبر.

وقالت السلطات المحلية أيضا إن شخصا آخر قُتل وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حال الخطر، في غارة روسية على كراماتورسك القريبة من الجبهة الشرقية.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس سلسلة انفجارات في الموقع خلال الليل.

وفي الشرق، أعلن الجيش الروسي الثلاثاء سيطرته على بلدة ليسيفكا.

وكان الرئيس الروسي أصدر من جانب واحد أمرا بوقف قصير لإطلاق النار خلال عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل، مما أدى إلى تراجع حدة المعارك بدون احترامه بالكامل من قبل كلا الطرفين. ولطالما رفض بوتين وقفًا غير مشروط للأعمال العدائية لمدة 30 يومًا اقترحته كييف وواشنطن.

وأعلنت السلطات في منطقة خيرسون مقتل امرأة تبلغ 55 عاما في قصف روسي.

كما أعلن الروس والأوكرانيون أنهم تبادلوا 205 أسرى حرب من كل جانب.

بور/ليل/ب ق