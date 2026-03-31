ماكرون في زيارة إلى اليابان تخيم عليها الحرب في الشرق الأوسط

afp_tickers

2دقائق

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى اليابان في زيارة كان الهدف منها أساسا تعزيز الشراكة في مجال الطاقة النووية والملاحة الفضائية لكنها باتت تتمحور حول الحرب في الشرق الأوسط.

ويجتمع ماكرون الأربعاء برئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على أن “تكون الحرب في الشرق الأوسط محور مناقشاتهما”، بحسب ما جاء في بيان للإليزيه.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين سيناقشان “سبل إيجاد حلول مشتركة”.

وتعوّل اليابان على بلدان الخليج العربية لإمدادها بحوالى 95 % من وارداتها النفطية وهي اضطرت إلى اللجوء إلى مخزوناتها الاستراتجية للحدّ من ارتفاع أسعار المحروقات بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

وأعرب وزراء الاقتصاد والمالية في مجموعة السبع التي تضمّ فرنسا واليابان عن الاستعداد الإثنين لاتّخاذ “كلّ التدابير الضرورية” لضمان استقرار أسواق الطاقة في ظلّ الحرب في الشرق الأوسط.

وسيكون اجتماع الأربعاء “أوّل اجتماع كامل المواصفات” بين ماكرون وتاكايتشي، على ما قال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، حتّى لو كان الاثنان قد التقيا على هامش قمّة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشار المسؤول إلى أن المحادثات ستركّز في جملة المسائل التي ستتناولها على “تهدئة الوضع في إيران”.

ومن المرتقب أن تناقش أيضا مسائل أمنية، فضلا عن الشراكة في الملاحة الفضائية وخارطة طريق حول الطاقة النووية في اليابان، بحسب الإليزيه.

ومن المقرّر أن يتناول ماكرون وزوجته بريجيت الغداء مع الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو الخميس.

كه-ففف/م ن/جك