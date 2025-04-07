ماكرون والسيسي وعبد الله الثاني يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار وتولي السلطة الفلسطينية الحكم في غزة

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العاهل أكد الرئيسان المصري والفرنسي والعاهل الأردني الإثنين في القاهرة أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حصرا مسؤولية الحكم في قطاع غزة بعد الحرب ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ 18 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال بيان مشترك عقب قمة جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني إن “الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن تكون بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة بدعم إقليمي ودولي قوي”.

كما دعا البيان الثلاثي إلى “عودة فورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل”، مؤكدين على أهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 19 كانون الثاني/ يناير “والذي نصّ على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع”.

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس بعد وقف لإطلاق النار استمر نحو شهرين.

وأثناء قمتهم الثلاثية، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي، أجرى القادة الثلاثة مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشوا خلالها الوضع في غزة وفقا لمصدر في الرئاسة الفرنسية.

كما عبّر القادة “عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية”، ودعوا “إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوّض إمكانية تحقيق حلّ الدولتين”.

ورفض البيان “تهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضمّ الأراضي الفلسطينية”، في إشارة واضحة الى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة وللتصريحات الإسرائيلية المماثلة.

وكان ماكرون قال في مؤتمر صحافي مشترك صباح الاثنين مع السيسي، إنه يرفض بشدة “التهجير القسري لسكان (غزة) أو أي عملية ضمّ سواء في غزة أو في الضفة الغربية”. وأضاف أن ذلك سيكون “انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة برمتها بما في ذلك أمن إسرائيل”.

ودعا البيان الثلاثي “إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من آذار/مارس” لمواجهة مقترح ترامب بتحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” مع إعادة توطين سكان القطاع في دول الجوار مثل مصر والأردن.

وتأتي القمة الفرنسية المصرية الأردنية في اليوم الذي يستقبل فيه الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الفرنسي أكد في المؤتمر الصحافي أن الحل السياسي وحده كفيل بضمان الاستقرار والأمن في غزة والمنطقة، وتطرّق إلى “مؤتمر حل الدولتين” الذي ستترأسه فرنسا والسعودية في حزيران/يونيو المقبل.

وترى مصادر دبلوماسية أن المؤتمر قد يكون “الفرصة” التي ربما تنتظرها فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتطرّق الرئيس المصري من جهته في كلمته إلى الوضع الأمني في البحر الأحمر وضرورة عودة “المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية”، مشيرا إلى خسارة مصر نحو سبعة مليارات دولار العام الماضي من إيرادات قناة السويس بسبب استمرار الحرب في غزة.

ويهاجم المتمردون الحوثيون في اليمن سفنا في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، تضامنا مع قطاع غزة. وتأثرت حركة الملاحة الى حدّ كبير بهذه الهجمات منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

– خطوة رمزية –

ووصل الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في زيارة رسمية لمدة 48 ساعة مساء الأحد، بدأها بجولة خاصة في المتحف المصري الكبير وجولة مع نظيره المصري في سوق خان الخليلي التاريخي حيث استقبله حشد من المصريين.

وزار ماكرون الاثنين جامعة القاهرة ومنتدى الأعمال المصري الفرنسي.

– قرب رفح –

ويتوجّه ماكرون الثلاثاء إلى العريش في شمال سيناء (شرق مصر) التي تبعد 50 كيلومترا من معبر رفح الذي يصل مصر بقطاع غزة. وتعتبر العريش قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، إلا أن إسرائيل أوقفت دخول المساعدات إلى القطاع منذ مطلع آذار/مارس.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي في القاهرة لنظيره المصري “شكرا على استقبالكم لنا في العريش… في هذا الموقع المتقدم لدعم المدنيين في غزة”.

ومن العريش، سيؤكد الرئيس الفرنسي “التزام فرنسا استكمال دعمها الإنساني لسكان غزة”، بحسب بيان الإليزيه.

وأفاد المصدر نفسه بأن ماكرون سيلتقي في العريش المطلة على البحر المتوسط، أفراد طواقم منظمات فرنسية وأممية غير حكومية والهلال الأحمر المصري. كما يُرجح أن يلتقي فلسطينيين.

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