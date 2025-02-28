ماكرون يبدي قلقه بشأن صحة الكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

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(رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إنه يشعر بالقلق حيال “الاعتقال التعسفي” للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر مضيفا أنه يشعر بالقلق أيضا إزاء حالته الصحية.

وأضاف ماكرون في كلمة ألقاها في مدينة بورتو البرتغالية أن اعتقال صنصال من بين القضايا التي يجب تسويتها من أجل استعادة الثقة الكاملة بين فرنسا والجزائر.

وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة بين البلدين بسبب رفض الجزائر قبول جزائريين جرى ترحيلهم من فرنسا.