ماكرون يدعو إلى التحرّك ضد جماعة الإخوان المسلمين

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أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان المسلمين وانتشار “الإسلام السياسي” في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه.

جاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا لدراسة تقرير يحذّر من الإخوان المسلمين ويقول إن الجماعة تشكّل “تهديدا للتماسك الوطني” في فرنسا.

وأفاد قصر الإليزيه “نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع حزيران/يونيو”.

وفي خطوة نادرة، قرر ماكرون أيضا نشر التقرير علنا بحلول نهاية الأسبوع. وحصلت فرانس برس على نسخة من التقرير الثلاثاء.

وقال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة.

وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة.

وقال الإليزيه قبيل الاجتماع إن التقرير “يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ+الإخوان المسلمين+” ويقترح “طرقا للتعامل مع هذا التهديد”.

وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.

تسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر الإسلامي المتشدد في بلد هزّته سلسلة هجمات جهادية دموية.

باتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد.

وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة “إكس” إنها لطالما اقترحت إجراءات “للقضاء على الأصولية الإسلامية”.

من جانبه، قال رئيس حزبها “التجمع الوطني” جوردان بارديلا عبر إذاعة “فرانس إنتر” “إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر +الإخوان المسلمين+”.

لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا.

وقال اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على منصة “إكس” إن “رهاب الإسلام تجاوز الحد”.

واتهم المسؤولين بدعم “النظريات الوهمية” للوبن ووزير الداخلية الفرنسي المتشدد برونو روتايو.

وأشار التقرير إلى تفشي الإسلام السياسي “من الأسفل إلى الأعلى”، مضيفا أن الظاهرة تمثّل “تهديدا على الأمدين القصير إلى المتوسط”.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته “نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين”.

وأضافت “نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة”.

وركّز التقرير على دور “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا” والذي وصفه بأنه “الفرع الوطني لـ+الأخوان المسلمين+ في فرنسا”.

– “هدف خفي وتخريبي” –

من جانبه، ندد “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا” بـ”الاتهامات التي لا أساس لها” وحذّر من الخلط “الخطير” بين الإسلام والتطرف.

وقال “نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي”، محذّرا من “وصم الإسلام والمسلمين”.

وتابع أن “الاتهام الدائم يشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف”، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبوبكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو” المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير “الصادم” الثلاثاء أن جماعة الإخوان المسلمين “تسعى إلى إدخال الشريعة إلى فرنسا”.

لكن التقرير أفاد بأن “أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق قوانين الشريعة هناك”، لافتا مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي.

وقال التقرير “لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية” بل مع “هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات”.

واقترح حزب ماكرون منع القاصرات دون الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب الذي اعتبر أنه “يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال”.

كما يسعى الحزب إلى “تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم دون السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه”.

وعام 2023، منعت فرنسا طالبات المدارس الحكومية من ارتداء العباءة.

كغ-غرد-ميب-فل-اس/لين/ب ق