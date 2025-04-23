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ماكرون يعلن توقيع اتفاقات اقتصادية طموحة مع مدغشقر

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مدغشقر أندريه راجولينا الأربعاء، تعزيز تعاونهما الاقتصادي من خلال العديد من المشاريع الطموحة، خلال اليوم الأول من زيارة دولة يجريها ماكرون إلى أنتاناناريفو.

وقال ماكرون “ستبرم العديد من الاتفاقات المهمة” خلال هذه الزيارة، مشيرا إلى “الطاقة والمجال الرقمي والبنية التحتية والاتصال والسياحة”.

من جهته، أشار راجولينا إلى أنّ “فرنسا كانت دائما قريبة من مدغشقر”، معربا عن أمله في أن “تستثمر المزيد”، ومشيرا إلى “الإمكانات الهائلة” التي تتمتع بها الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وأعلن ماكرون تقديم دعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية وقرض من الخزانة الفرنسية لبناء سد كهرومائي في فولوبي الواقعة في شرق مدغشقر، والذي لا يزال قيد التنفيذ منذ حوالى عقد.

ومن المتوقع توقيع اتفاق يسمح باستحواذ شركة الكهرباء الفرنسية العملاقة على حصة في الشركة العامة للكهرباء في مدغشقر، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على المناقشات.

وماكرون هو أول رئيس فرنسي منذ سلفه جاك شيراك في 2005، يزور المستعمرة السابقة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

ستر-فل/ناش/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية