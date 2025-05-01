مايكروسوفت تحقق نتائج ربعية أفضل بكثير من المتوقع بفضل الذكاء الاصطناعي

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت الأربعاء عن نتائج أفضل بكثير من المتوقع، مدفوعة مجددا بالنمو في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وبلغ صافي الربح 25,8 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية للشركة (من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس)، بزيادة 18% على أساس سنوي. وبحسب التقارير، بلغ العائد على السهم 3,46 دولارات، وهو أعلى بكثير من مستوى 3,22 دولارات الذي توقعه المحللون، وفق شركة “فاكتست” FactSet.

على مدى أرباع عدة، كانت بورصة وول ستريت قلقة بشأن ما إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة ستتمكن من الحفاظ على الوتيرة المحمومة التي تظهرها منذ نهاية عام 2022.

وتُظهر الأوساط المالية اهتماما خاصا بعائدات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي استثمرت فيه مايكروسوفت في السنوات الأخيرة عشرات مليارات الدولارات.

ومع ذلك، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، شهدت مايكروسوفت زيادة أبطأ قليلا في إيراداتها (20% مقارنة بـ21% في الربع السابق) في الحوسبة السحابية، وهي مجموعة البنى التحتية والخدمات التي تسمح لعملائها باستخدام البرامج وقواعد البيانات عن بعد، وخصوصا للذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لأعمال خدمات الخوادم والسحابة، وهو نطاق أضيق، فإن النمو أعلى من نمو الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 (22% على أساس سنوي مقارنة بـ 21%)، وفقا لبيان.

وبلغ إجمالي الإيرادات 70,1 مليار دولار (+13%)، وهو رقم أفضل بكثير من توقعات المحللين التي بلغت 68,4 مليار دولار.

تو/جك/ب ح