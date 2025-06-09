The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

مايكروسوفت تكشف عن أولى النسخ المحمولة لجهاز اكس بوكس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

كشفت شركة مايكروسوفت عن أولى أجهزة اكس بوكس المحمولة التي قدمت على أنها  وسيلة جديدة للاعبين للوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو في أي مكان تواجدوا.

وصممت أجهزة “روغ اكس بوكس ألي” و”ألي اكس” بالشراكة مع أسوس وستسوق بمناسبة أعياد نهاية السنة على ما أعلنت المسؤولة عن اكس بوكس ساره بوند بمناسبة العرض الذي تم عبر الانترنت.

وأوضحت بوند أن “اكس بوكس ألي هي منصة يمكن حملها وتجمع بين قوة اكس بوكس والحرية التي توفرها ويندوز”.

وأضافت “عبر جهاز اكس بوكس هذا، يمكنكم ممارسة ألعاب موجودة في كل مكتبنا بما يشمل تلك المتوافرة في متاجر ألعاب ويندوز، أكان الامر يتعلق بأكس بوكس ستور أو باتل.نت وستيم وغود أولد غيمز ويوبيسوفت كونيكت”.

وقالت مايكروسوفت أن أسعار المنصات والمواعيد المحددة لطرحها في الأسواق ستعلن في الأشهر المقبلة.

وتصميم المنصتين قريب من التصميم الأساسي للعبة مع الأزرار نفسها وأجهزة التحكم لكنهما أطول.

وأوضحت مايكروسوف في بيان “اكس بوكس ألي واكس بوكس ألي اكس ممتازتان للاعبين الذين يبحثون عن إمكانية للعب وهم يتنقلون أو بانتظار طائرتهم”.

وأتى الاعلان بعد ايام على إطلاق سويتش 2 من تصميم شركة نينتدو اليابانية العملاقة.

جك/غ ر 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
52 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
12 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية