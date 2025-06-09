مايكروسوفت تكشف عن أولى النسخ المحمولة لجهاز اكس بوكس

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كشفت شركة مايكروسوفت عن أولى أجهزة اكس بوكس المحمولة التي قدمت على أنها وسيلة جديدة للاعبين للوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو في أي مكان تواجدوا.

وصممت أجهزة “روغ اكس بوكس ألي” و”ألي اكس” بالشراكة مع أسوس وستسوق بمناسبة أعياد نهاية السنة على ما أعلنت المسؤولة عن اكس بوكس ساره بوند بمناسبة العرض الذي تم عبر الانترنت.

وأوضحت بوند أن “اكس بوكس ألي هي منصة يمكن حملها وتجمع بين قوة اكس بوكس والحرية التي توفرها ويندوز”.

وأضافت “عبر جهاز اكس بوكس هذا، يمكنكم ممارسة ألعاب موجودة في كل مكتبنا بما يشمل تلك المتوافرة في متاجر ألعاب ويندوز، أكان الامر يتعلق بأكس بوكس ستور أو باتل.نت وستيم وغود أولد غيمز ويوبيسوفت كونيكت”.

وقالت مايكروسوفت أن أسعار المنصات والمواعيد المحددة لطرحها في الأسواق ستعلن في الأشهر المقبلة.

وتصميم المنصتين قريب من التصميم الأساسي للعبة مع الأزرار نفسها وأجهزة التحكم لكنهما أطول.

وأوضحت مايكروسوف في بيان “اكس بوكس ألي واكس بوكس ألي اكس ممتازتان للاعبين الذين يبحثون عن إمكانية للعب وهم يتنقلون أو بانتظار طائرتهم”.

وأتى الاعلان بعد ايام على إطلاق سويتش 2 من تصميم شركة نينتدو اليابانية العملاقة.

جك/غ ر