مايكروسوفت توقف المساعدة التقنية لأنظمة البنتاغون من فرق في الصين

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أعلنت شركة مايكروسوفت الجمعة أنها تعمل على ضمان عدم تقديم فرق تابعة لها مقرها في الصين، دعما تقنيا لأنظمة وزارة الدفاع الأميركية، وذلك بعدما كشفت تقرير صحافي استقصائي عن هذا الاجراء في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن العمل على خدمات الحوسبة السحابية للبنتاغون كان قد أُسند إلى جهات في الصين، مشددا على أن بكين لن يكون لها أي “تدخل على الإطلاق” في أنظمة الوزارة مستقبلا.

وقال كبير مسؤولي التواصل في الشركة فرانك شو في منشور على إكس “أجرت مايكروسوفت تغييرات على دعمنا للعملاء من الحكومة الأميركية لضمان عدم تقديم فرق هندسية مقرها الصين أي مساعدة تقنية لخدمات الحوسبة السحابية والخدمات ذات الصلة التابعة لوزارة الدفاع”.

وكان موقع “بروبابليكا” الإخباري أفاد الثلاثاء بأن شركة التكنولوجيا العملاقة تستعين بمهندسين مقيمين في الصين، المنافس العسكري الرئيسي لواشنطن، لصيانة أنظمة حاسوب البنتاغون، بإشراف محدود من قبل الموظفين الأميركيين الذين غالبا ما يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لأداء المهمة بفعالية.

وطلب السيناتور الأميركي توم كوتون من هيغسيث النظر في الأمر في رسالة مؤرخة الخميس. ونشر الوزير مقطع فيديو على إكس الجمعة قال فيه “اتضح أن بعض شركات التكنولوجيا تستخدم يدا عاملة صينية زهيدة الثمن للمساعدة في خدمات الحوسبة السحابية لوزارة الدفاع. هذا أمر غير مقبول، لا سيما في ظل بيئة التهديدات الرقمية الحالية”.

وقال “بناء على توجيهاتي، ستبدأ الوزارة بأسرع ما يمكن، مراجعة لمدة أسبوعين أو أقل، للتأكد من أن ما اكتشفناه لا يحدث في أي مكان آخر في وزارة الدفاع”.

وأضاف “سنواصل رصد جميع التهديدات التي تواجه بنيتنا التحتية العسكرية وشبكاتنا الإلكترونية والتصدي لها”، شاكرا “جميع الأميركيين في وسائل الإعلام وغيرها ممن أثاروا انتباهنا لهذه القضية حتى نتمكن من معالجتها”.

ود/غد/كام