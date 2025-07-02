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مايكروسوفت ستسرح آلاف الموظفين الإضافيين

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ستعمد مايكروسوفت إلى تسريح آلاف الموظفين الإضافيين بعد دفعة اولى في أيار/مايو، عن طريق خفض مستويات هرمية معينة، كما أفادت المجموعة لفرانس برس الأربعاء.

وذكرت متحدثة أن “التأثير الإجمالي أقل من 4% من الموظفين” أو نحو تسعة آلاف موظف، على أساس إجمالي القوى العاملة البالغ عددهم 228 الف شخص وفقا لأحدث تقرير سنوي.

وقالت “نواصل إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة لوضع الشركة وفرقها في الموقع المناسب في ضوء تطور سوق العمل”.

منتصف أيار/مايو كشفت مجموعة ريدموند (ولاية واشنطن) خطة اجتماعية تشمل “أقل من 3%” من الموظفين أو نحو ستة آلاف شخص.

وقالت مايكروسوفت التي بحسب العديد من وسائل الإعلام، استغنت عن ألفي موظف منذ مطلع العام قبل هاتين الدفعتين من التسريح، “نكتسب مرونة من خلال خفض المستويات الهرمية”.

يربط كثيرون بين الغاء الوظائف واستخدام الذكاء الاصطناعي في الشركة، من بين الأكثر تقدما في هذا المجال.

وفي نهاية نيسان/أبريل كشف ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أن 20 إلى 30% من البرمجة الداخلية تمت كتابته الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وردا على سؤال حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، لم تعلق المجموعة، متحدثة فقط عن “خفض الازدواجية عن طريق تحسين عملياتها ومنتجاتها وإجراءاتها ووظائفها”.

وقالت مايكروسوفت الأربعاء “سنسمح للموظفين بتخصيص المزيد من الوقت لأداء مهام مفيدة من خلال نشر التقنيات والميزات الجديدة”.

مطلع عام 2023، قامت شركة ريدموند بتسريح نحو 10 آلاف شخص في قرار قدم على انه نتيجة لرد الفعل على الإنفاق المتسارع على المعلوماتية خلال جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، واصلت الشركة زيادة صافي قوتها العاملة بحيث شكل عدد الموظفين البالغ 228 ألفا عام 2024 رقما قياسيا، بزيادة 63% مقارنة بإجمالي عام 2019 قبل الوباء مباشرة.

تو/ليل/ب ق

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