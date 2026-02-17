The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مبادلة بايو تُعلن استحواذها الكامل على شركتي الاتحاد للأدوية و”غلوبال ميديكال سبلاي تشين”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت “مبادلة بايو”، الشركة الوطنية المتخصِّصة الإماراتية في التصنيع الدوائي، عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على شركتَي “الاتحاد للأدوية” و”غلوبال ميديكال سبلاي تشين” من شركة “غلوبال ون هيلث كير” القابضة التابعة لمجموعة ياس القابضة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك “يأتي بعد الاستحواذ الأولي بنسبة 80% الذي تمَّ في نهاية عام 2024”.

ويُجسِّد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مسيرة “مبادلة بايو” نحو بناء منظومة صناعات دوائية متكاملة في الإمارات، من خلال توحيد عمليات التصنيع الدوائي والخدمات اللوجستية تحت إستراتيجية موحَّدة، بما يدعم نمو قطاع الصناعات الدوائية ويعزز كفاءته، بحسب الوكالة الإماراتية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات ورئيس مجلس إدارة “مبادلة بايو” بخيت الكثيري إن “هذه الخطوة تدعم توجه الشركة نحو التكامل، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية والتنسيق عبر سلسلة القيمة الدوائية، وتُسهم في ترسيخ منظومة الأمن الدوائي الوطني”.

هت

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية