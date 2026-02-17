مبادلة بايو تُعلن استحواذها الكامل على شركتي الاتحاد للأدوية و”غلوبال ميديكال سبلاي تشين”
أعلنت “مبادلة بايو”، الشركة الوطنية المتخصِّصة الإماراتية في التصنيع الدوائي، عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على شركتَي “الاتحاد للأدوية” و”غلوبال ميديكال سبلاي تشين” من شركة “غلوبال ون هيلث كير” القابضة التابعة لمجموعة ياس القابضة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أنّ ذلك “يأتي بعد الاستحواذ الأولي بنسبة 80% الذي تمَّ في نهاية عام 2024”.
ويُجسِّد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مسيرة “مبادلة بايو” نحو بناء منظومة صناعات دوائية متكاملة في الإمارات، من خلال توحيد عمليات التصنيع الدوائي والخدمات اللوجستية تحت إستراتيجية موحَّدة، بما يدعم نمو قطاع الصناعات الدوائية ويعزز كفاءته، بحسب الوكالة الإماراتية.
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات ورئيس مجلس إدارة “مبادلة بايو” بخيت الكثيري إن “هذه الخطوة تدعم توجه الشركة نحو التكامل، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية والتنسيق عبر سلسلة القيمة الدوائية، وتُسهم في ترسيخ منظومة الأمن الدوائي الوطني”.
