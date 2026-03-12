مبعوث إيران للأمم المتحدة ينفي عزم طهران إغلاق مضيق هرمز

12 مارس آذار آذَار (رويترز) – قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم الخميس إن طهران لن تغلق مضيق هرمز، لكنه أضاف أن طهران لها حق في الحفاظ على أمن هذا الممر الملاحي الحيوي.

وأدلى إيرواني بهذه التصريحات لصحفيين في الأمم المتحدة ردا على سؤال بشأن تصريحات الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي الذي قال اليوم إنه “يجب الاستمرار في استخدام خيار إغلاق مضيق هرمز”.

وقال إيرواني “لن نغلق مضيق هرمز، لكن الحفاظ على السلام والأمن في هذا الممر المائي حق أصيل لنا”.

وفي بيان معد سلفا قرأه على الصحفيين قبل الإجابة على الأسئلة، قال إيرواني “تحترم إيران تماما مبدأ حرية الملاحة بموجب قانون البحار ولا تزال ملتزمة به”.

وأضاف “مع ذلك، الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك في مضيق هرمز، ليس نتيجة ممارسة إيران المشروعة لحقها في الدفاع عن النفس… بل هو نتيجة مباشرة لأعمال الولايات المتحدة المزعزعة للاستقرار التي تمثلت في شن عدوان على إيران وتقويض أمن المنطقة”.

وقال إنه ليس لديه تعليق على تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي قال في مقابلة مع سكاي نيوز اليوم الخميس إن البحرية الأمريكية، ربما بالتعاون مع تحالف دولي، سترافق السفن عبر مضيق هرمز عندما يكون ذلك ممكنا عسكريا.

