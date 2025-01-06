مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى العاصمة اليمنية في محاولة لتهدئة التوتر

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جنيف/عدن (رويترز) – قالت متحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج إنه وصل إلى العاصمة اليمنية يوم الاثنين في إطار مسعى لتهدئة التوتر المتصاعد، وذلك في أول زيارة له منذ ما يقرب من عامين.

تأتي هذه الزيارة في ظل تكثيف للغارات الإسرائيلية والأمريكية على معاقل جماعة الحوثي اليمنية خلال الأسبوعين الماضيين ردا على إطلاق مسلحي الجماعة صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل. وتسببت الضربات في تعطيل العمليات بمطار صنعاء الدولي وميناءي الحديدة والصليف، وهما المدخلان الرئيسيان للمساعدات.

ويسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على معظم أنحاء اليمن، ومنها العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة خلال عام 2014 وأوائل عام 2015، ويساهمون في تصعيد الأوضاع بالشرق الأوسط ضمن حملة يقولون إنها تهدف لدعم الفلسطينيين في حرب غزة.

وقالت إسميني بالا المتحدثة باسم جروندبرج لرويترز إنه يسعى إلى “تحسين البيئة لحل الصراع وتمهيد الأرض لإجراءات ملموسة لدفع عملية السلام” عبر سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين من اليمن والمنطقة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت بالا أن جروندبرج، وهو دبلوماسي سويدي، سيسعى كذلك إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المحتجزين هناك حاليا.

وزار جروندبرج صنعاء آخر مرة في مايو أيار 2023. وحذر في ديسمبر كانون الأول، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر وعلى إسرائيل، وكذلك الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ردا على ذلك في عام 2024، “قلصت المساحة المتاحة لجهود الوساطة التي أقوم بها”.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد سافر إلى اليمن خلال عطلة عيد الميلاد في محاولة للمساعدة في مفاوضات إطلاق سراح 16 من موظفي الأمم المتحدة بالإضافة إلى موظفي بعثات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية. ونجا جيبريسوس من غارة جوية إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي في 26 ديسمبر كانون الأول قبل مغادرته.