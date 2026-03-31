متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع

reuters_tickers

1دقيقة

القدس 31 مارس آذار (رويترز) – قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني اليوم الثلاثاء إن إسرائيل جاهزة “لأسابيع” أخرى من قتال إيران، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة صحفية إن الحرب “تجاوزت منتصف الطريق”.

وذكر المتحدث للصحفيين إن القرار بيد القيادة السياسية، لكنه أضاف “نحن جاهزون لمواصلة العمليات لأسابيع. لدينا الأهداف والذخيرة والقوى البشرية اللازمة لذلك، والقرار يعود للقيادة”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )