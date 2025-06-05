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متحف المستقبل في دبي يستضيف وزير الخارجية البلجيكي

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استضاف متحف المستقبل في دبي وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، خلال زيارته إلى الإمارات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وتعرف خلال جولة رافقه فيها المدير التنفيذي لمتحف المستقبل ماجد المنصوري على مختلف أقسام وتجارب المتحف المتنوعة، وأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات المستقبلية التي تعكس أثر التكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان استقبل بريفو، وفق ما نقلت “وام” الثلاثاء.

م ل/الح

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