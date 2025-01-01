متظاهرون في دوما يطالبون بمعرفة مصير ناشطين مفقودين منذ 11 عاما

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تجمع عشرات المتظاهرين في دوما بريف دمشق الأربعاء، مطالبين بمعرفة مصير أربعة ناشطين فُقدوا قبل 11 عاما في هذه المدينة التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة.

ووقف المتظاهرون بصمت رافعين صورا تحمل كلمة “حرية” وسؤال “أين هم؟”، موجهين إياه إلى السلطات الجديدة، في إشارة إلى الناشطين الأربعة.

ويشكّل مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين أحد أكثر أوجُه المأساة إيلاما، في بلد دمّره نزاع استمرّ أكثر من 13 عاما وخلّف أكثر من نصف مليون قتيل.

وقال ياسين حاج صالح وهو زوج سميرة خليل الناشطة في دوما: “نحن هنا لأننا نريد أن نعرف الحقيقة كاملة عن امرأتين ورجلَين غُيّبوا من هذا المكان قبل 11 سنة و22 يوما”.

وكانت سميرة خليل قد اختُطفت مع رزان زيتوني ووائل حمادة وناظم الحمادي في كانون الأول/ديسمبر 2013، من قبل مجهولين، أثناء وجودهم في مكاتب منظمتهم لحقوق الإنسان في دوما.

وأدى هؤلاء الناشطون دورا رئيسيا في انتفاضة العام 2011 التي أشعل قمعها من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، نزاعا استمرّ أكثر من 13 عاما.

وأضاف ياسين حاج صالح “لدينا قرائن كافية لتوجيه التهمة لتشكيل جيش الإسلام، ولدينا أسماء أشخاص مشتبه بهم، ونودّ أن نراهم موضع تحقيق من جهة مخوّلة”.

وكان الناشطون الأربعة يعملون أيضا على توثيق الفظائع التي كانت ترتكبها جماعة جيش الإسلام في المدينة التي سيطر عليها مسلّحو المعارضة في العام 2012. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافهم، كما لم تظهر أي معلومات عنهم منذ ذلك الحين.

وقبل شهر، لم يكن من الممكن تصوّر خروج تظاهرة في دوما، معقل فصائل المعارضة.

وتبدو آثار النزاع واضحة في كلّ مكان في هذه المدينة، بمبانيها المدمّرة وفقرها المدقع.

وشهدت الحرب في سوريا مواجهة بين العديد من الأطراف المتحاربة، التي اتُهمت جميعها بارتكاب عمليات خطف، سواء النظام السابق أو مسلّحو الفصائل المعارضة أو جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية.

جوص/ناش/ب ق