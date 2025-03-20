متظاهرون مناهضون لنتنياهو يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية

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القدس (رويترز) – استخدمت الشرطة الإسرائيلية مدفع مياه واعتقلت عدة أشخاص يوم الخميس مع تصاعد الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي ضد تحرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الشاباك.

وانضم آلاف الإسرائيليين إلى المظاهرات المناهضة لنتنياهو، إذ انضم معارضو إقالة رونين بار إلى المتظاهرين الغاضبين من قرار استئناف القتال في غزة، في انتهاك لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهرين، بينما لا يزال 59 إسرائيليا محتجزين رهائن في القطاع الفلسطيني.

وقالت رينات حداشي (59 عاما) في القدس “نحن قلقون للغاية من أن بلدنا يتحول إلى ديكتاتورية. إنهم يتخلون عن رهائننا، ويتجاهلون كل ما هو مهم لهذا البلد”.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين يوم الخميس عندما سار المئات على طول الطريق المؤدي إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، حيث قالت الشرطة إن عشرات المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات في وقت لاحق أمام مجمع مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وفي اليوم السابق، اندلعت مواجهات غاضبة بين متظاهرين ومتظاهرين آخرين مناهضين لهم، مما سلط الضوء على الانقسامات التي تعمقت منذ عودة نتنياهو إلى السلطة على رأس ائتلاف يميني في نهاية عام 2022.

وحتى قبل الحرب في غزة، كان عشرات آلاف الإسرائيليين ينضمون إلى مظاهرات منتظمة احتجاجا على حملة الحكومة للحد من سلطة القضاء، والتي اعتبرها المنتقدون اعتداء على الديمقراطية الإسرائيلية، لكن الحكومة قالت إنها ضرورية للحد من تجاوزات القضاء.

ومنذ بداية الحرب، هناك أيضا احتجاجات منتظمة من قبل عائلات وأنصار الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم على إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والتي رددت في بعض الأحيان انتقادات للحكومة.

ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة للموافقة رسميا على إقالة بار الذي اختلف مع نتنياهو بشأن تحقيق في الفساد ضد مساعدين في مكتبه والذي وصفه رئيس الوزراء بأنه هجوم بدوافع سياسية.