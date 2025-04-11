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مثول رئيس بلدية اسطنبول المسجون أمام القضاء

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مثل رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، المسجون بتهمة “الفساد”، الجمعة أمام القضاة لفترة وجيزة في قضية منفصلة عن تلك التي أدت إلى توقيفه الشهر الماضي. 

وفي المحكمة، أكد إمام أوغلو الملاحق في العديد من الدعاوى القضائية، أنه “مستهدف” بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام تركية. 

ويمثل رئيس البلدية المعزول أمام المحكمة بسبب تشكيكه بشكل علني في نزاهة المدعي العام في إسطنبول. وتم تأجيل المحاكمة إلى 16 حزيران/يونيو.

عقدت الجلسة في سجن سيليفري الضخم على مشارف اسطنبول، حيث يقبع منذ 23 آذار/مارس، وقد تجمع أمامه بعض أنصاره. 

وأوقف إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس اردوغان، قبل ذلك بأربعة أيام عند الفجر في منزله للاشتباه في تورطه بقضايا تتعلق بـ”الفساد” و”الإرهاب”. 

أثار توقيف إمام أوغلو الذي انتخب في 2019 وأعيد انتخابه في 2024 رئيسا لبلدية لأكبر مدينة في تركيا، موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد عبر أنحاء تركيا، مع خروج عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.

ربا/ريم/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية