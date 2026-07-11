مجتبى خامنئي يؤكد أن “الثأر” لدماء والده “حاصل لا محالة” (رسالة)

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أكد المرشد الايراني الاعلى مجتبى خامنئي السبت أن الثار لدماء والده وسلفه علي خامنئي الذي قتل في اليوم الاول من الهجمات الاميركية الاسرائيلية في 28 شباط/فبراير على إيران، “حاصل لا محالة”.

وقال مجتبى في رسالة موقعة بتاريخ الجمعة ونشرت نصها وكالة الانباء الرسمية (ارنا) السبت “نقطع عهدا بأن نأخذ بثأر دمك الطاهر (…) هذا الثأر هو إرادة أمتنا، وهو حاصل لا محالة”.

كما توعّد بالثار “لدماء شهداء هاتين الحربين جميعهم، من القتلة المجرمين المَخزيين”، مضيفا “هذا الثأر مطلب شعبنا”.

وكتب “هؤلاء المجرمون، الذين توجد قائمة كاملة بأسمائهم من أوّلهم إلى آخرهم، سيحملون معهم إلى قبورهم أمنيةَ أن يموتوا موتا هانئًا على فراشهم”.

وتابع خامنئي الذي لم يشارك في مراسم تشييع والده ولا يزال غيابه يثير تساؤلات في شأن وضعه الصحي ويعزوه البعض الى مخاوف من احتمال تعرضه للاغتيال، أن “هذا الأمر لا يتوقّف على وجودي أنا أو وجود سائر المسؤولين. فنحن، سواء أكنّا موجودين أم لم نكن، سيتحقق هذا الأمر، وقريبا سيؤدي أفرادٌ من أحرار العالم، كلٌّ منهم، جزءا من هذه المهمة الإلهية”.

وقال أيضا في رسالته “نعاهدك أن نصون مدرستك، وأن نسلك بثبات ذلك الصراط المستقيم الذي رسمته، وألّا نهاب مشقّات هذا الطريق”،

ووري جثمان علي خامنئي الثرى فجر الجمعة في مدينة مشهد، في ختام مراسم استمرت ستة أيام وشهدت مواكب جنائزية في عتبات شيعية بارزة في إيران والعراق.

بور/ملك/رض-ب ق