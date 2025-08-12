The Swiss voice in the world since 1935
مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة لإسرائيل

حذّر مجلس أوروبا الثلاثاء من مبيعات الأسلحة لإسرائيل، داعيا دوله الأعضاء الـ46 إلى ضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وجدد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي في بيان دعوته الدول الأعضاء إلى “بذل قصارى جهدها لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتصدي لها في سياق النزاع في غزة”.

وأشار المفوض إلى أن “ذلك يشمل تطبيق المعايير القانونية القائمة لضمان عدم السماح بنقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر من استخدامها لارتكاب انتهاكات” للحقوق الأساسية.

في الأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في النزاع في غزة، في تحول كبير في سياسة برلين، الحليف التقليدي لإسرائيل.

ومع ذلك، أكد المفوض “ضرورة بذل المزيد من الجهود، وبسرعة”.

يُعدّ مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورغ، الجهة الرقابية على شؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان في القارة.

في حزيران/يونيو، أعرب أوفلاهيرتي عن قلقه للسلطات الألمانية بشأن “القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي” للمحتجين “في سياق النزاع في غزة”.

بار/جك/ص ك

