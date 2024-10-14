مجلس الأمن الدولي يدعم قوة حفظ السلام في لبنان بعد هجمات إسرائيل

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – عبر مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين عن قلقه الشديد بعد تعرض عدة مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإطلاق نار وسط اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وفي بيان تم اعتماده بالإجماع، حث المجلس المؤلف من 15 عضوا أيضا جميع الأطراف، دون ذكر أي منها بالاسم، على احترام سلامة وأمن أفراد ومباني بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم اليونيفيل.

وقال المجلس “يجب ألا تكون قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومقار الأمم المتحدة هدفا لأي هجوم على الإطلاق”، مؤكدا دعمه لليونيفيل وأهمية عملياتها للاستقرار الإقليمي.

ودعا مجلس الأمن أيضا إلى التنفيذ الكامل لقراره رقم 1701، الذي اعتمده في عام 2006 بهدف الحفاظ على السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وأقر المجلس “بالحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة”، لكنه لم يقدم تفاصيل.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان في الأول من أكتوبر تشرين الأول، طال تأثيرها مواقع اليونيفيل 20 مرة، بما شمل إطلاق النار عليها بشكل مباشر فضلا عن اقتحام دبابتين إسرائيليتين يوم الأحد بوابة قاعدة لليونيفيل، حسبما قالت الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الاثنين “أصيب خمسة من قوات حفظ السلام خلال هذه الوقائع، من بينهم جندي في قوة حفظ السلام أصيب برصاصة”.

وأضاف “لم تتأكد اليونيفيل بعد من مصدر إطلاق النار هذا”.