مجلس الوزراء: السعودية ستتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن أمنها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

3 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، نقلا عن بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها و”حماية أراضينا والمواطنين والمقيمين”.

واستهدف هجوم إيراني السفارة الأمريكية في الرياض اليوم الثلاثاء وسط استمرار الهجمات التي تشنها طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران يوم السبت.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

