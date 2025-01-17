مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوصي بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن مجلس الوزراء الأمني أوصى بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة رهائن، وسيتبع ذلك اجتماع متوقع لمجلس الوزراء بالكامل في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة في الساعة 3.30 مساء بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) للتصديق بشكل نهائي على الاتفاق، الذي قال نتنياهو إنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.