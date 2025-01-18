مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لبدء سريان الاتفاق.

ووفقا لبيان مقتضب صادر عن مكتب نتنياهو، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات.

وقالت الحكومة في بيان “وافقت الحكومة على إطار العمل الخاص بعودة الرهائن، سيدخل إطار العمل الخاص بالإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ غدا الأحد”.

وفي قطاع غزة، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص في خيمة في منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب القطاع.

وارتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الأربعاء إلى 119.

وقال كبير المفاوضين الأمريكيين بريت ماكجورك إن البيت الأبيض يتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار صباح يوم الأحد، مع إطلاق سراح ثلاث رهائن وإرسالهم إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم نفسه من خلال الصليب الأحمر.

وقال ماكجورك لمحطة (سي.إن.إن) من البيت الأبيض “حددنا كل التفاصيل في هذا الاتفاق. نحن واثقون تماما… من أنه جاهز للتنفيذ يوم الأحد”.

وبموجب الاتفاق، يبدأ وقف إطلاق النار بمرحلة أولية مدتها ستة أسابيع تشمل تبادل الرهائن والسجناء، ويمكن أن يفسح المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليا، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين، في هذه المرحلة. وستطلق إسرائيل سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما المعتقلين في السجون الإسرائيلية بحلول نهاية المرحلة الأولى.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية يوم الجمعة قائمة تضم 95 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى يوم الأحد.

وقال ماكجورك إن بعد إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد، ينص الاتفاق على إطلاق سراح أربع رهائن أخريات بعد سبعة أيام، ثم إطلاق سراح ثلاث رهائن أخريات كل سبعة أيام بعد ذلك.

وفي ظل معارضة شديدة من جانب بعض المتشددين في مجلس الوزراء الإسرائيلي للاتفاق، ذكرت تقارير إعلامية أن 24 وزيرا في حكومة نتنياهو الائتلافية صوتوا لصالح الاتفاق بينما عارضه ثمانية وزراء.

وصوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الجمعة، لصالح اتفاق وقف إطلاق النار، وهي الموافقة الأولى بين موافقتين مطلوبتين.

وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تدمير أجزاء كبيرة من قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص ونزوح معظم سكان القطاع الذين بلغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة عدة مرات، وفقا للسلطات المحلية.

وإذا نجح وقف إطلاق النار، فإنه قد يخفف من حدة الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، حيث امتدت حرب غزة لتشمل إيران والجماعات المتحالفة معها، حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والجماعات المسلحة في العراق وكذلك الضفة الغربية المحتلة.