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مجموعة الإمارات للطيران تطلق حملة توظيف عالمية لضم 17 ألف موظف جديد

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تستهدف مجموعة الإمارات للطيران خلال السنة المالية الحالية ضم 17,300 موظف جديد، وذلك عبر 350 وظيفة متنوعة، فيما تغطي هذه الوظائف مختلف مجالات العمل في كل من طيران الإمارات، ودناتا لخدمات الطيران والسفر، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الثلاثاء أن الأمر يأتي من خلال “حملة عالمية لاستقطاب وتوظيف المواهب، ضمن مرحلة جديدة من مسيرة (مجموعة الإمارات) للنمو، وتستهدف المجموعة”.

تبحث المجموعة عن مئات المرشحين في بعض الوظائف مثل أفراد أطقم الطائرات، والطيارين، والمهندسين، وفرق المبيعات والتسويق، وخدمة العملاء، والمناولة الأرضيّة، والتموين، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمالية، وتسعى دناتا إلى ضم أكثر من 4,000 متخصص في خدمات الشحن والتموين والمناولة الأرضية، بحسب الوكالة.

وأفادت الوكالة أنّ “المجموعة ستنظم خلال العام الجاري أكثر من 2100 فعالية توظيف وأيام مفتوحة في 150 مدينة حول العالم، لاستقطاب أفضل الطيارين، وخبراء تقنية المعلومات، والمهندسين، وأفراد أطقم الطائرات”.

هت/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية