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مجموعة مسلحة تحتجز محافظ السويداء بسوريا من أجل الإفراج عن سجين

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إن مجموعة مسلحة احتجزت محافظ السويداء رهينة لفترة وجيزة في مبنى المحافظة يوم الأربعاء وطالبت بالإفراج عن سجين.

وذكرت الوزارة أن مسلحين اقتحموا المبنى الحكومي تحت تهديد السلاح وأغلقوا أبوابه واحتجزوا المحافظ مصطفى البكور مع موظفين ورجال أمن.

وتم في وقت لاحق إطلاق سراح السجين الذي سبقت إدانته بسرقة عدد من المركبات، وذلك حفاظا على سلامة الرهائن.

والسويداء ذات أغلبية درزية وتقع في جنوب غرب سوريا. ويمثل الدروز أقلية دينية ناطقة بالعربية ويتواجدون في سوريا ولبنان وإسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة، وتجمعهم في كثير من الأحيان روابط قرابة.

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