محادثات نتنياهو وترامب ركزت على تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة

reuters_tickers

5دقائق

واشنطن (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على جهود تحرير الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكدا عزمه على “القضاء” على القدرات العسكرية والإدارية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف نتنياهو على منصة إكس أنه وترامب ناقشا تبعات “النصر الكبير الذي حققناه على إيران” والإمكانات التي يتيحها، وذلك في أعقاب الحرب الجوية التي دارت الشهر الماضي وانضمت فيها الولايات المتحدة إلى إسرائيل في شن هجمات على المواقع النووية للجمهورية الإسلامية.

وهذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني. وكان قد قال للصحفيين في وقت سابق إنه لا يعتقد أن حملة إسرائيل في القطاع الفلسطيني انتهت، لكن المفاوضين يعملون على التوصل لوقف إطلاق النار.

والتقى ترامب مع نتنياهو يوم الثلاثاء لثاني لمرة في يومين لمناقشة الوضع في غزة. وأشار مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد قرابة عامين منذ اندلاع الحرب.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن وفدا من قطر، التي تستضيف محادثات غير مباشرة بين مفاوضين من إسرائيل وحماس، التقى بكبار مسؤولي البيت الأبيض قبل وصول نتنياهو يوم الثلاثاء.

ولم يدل البيت الأبيض بتعليق على التقرير حتى الآن.

وقال ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، إن عدد القضايا التي تمنع إسرائيل وحماس من إبرام اتفاق انخفض من أربع قضايا إلى واحدة، معبرا عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ويتكوف للصحفيين في اجتماع للحكومة إن الاتفاق المتوقع سيشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، مع إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وتسليم جثث تسعة قتلى.

والتقى نتنياهو بنائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ثم زار مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يعود إلى الكونجرس يوم الأربعاء للقاء قادة مجلس الشيوخ.

وقال للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إنه لا يعتقد أن حملة إسرائيل في القطاع الفلسطيني انتهت، لكن المفاوضين “يعملون بالتأكيد” على وقف لإطلاق النار.

وأضاف نتنياهو “لا يزال علينا إتمام المهمة في غزة وتحرير جميع رهائننا والقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية وتدميرها”.

بدأ الصراع في غزة بهجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. وفي الوقت الحالي، لا يزال هناك نحو 50 رهينة في غزة، يعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية التالية على غزة عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، وحولت مساحات كبيرة منه إلى ركام.

وتطالب حماس منذ وقت طويل بإنهاء الحرب قبل أن تفرج عن الرهائن المتبقين. وتصر إسرائيل على أنها لن توافق على إنهاء القتال قبل إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح معظم سكان غزة، حيث يواجه ما يقرب من نصف مليون شخص خطر المجاعة في الأشهر المقبلة.

وعبر نتنياهو عن أمله في أن تتمكن إسرائيل من توسيع اتفاقيات إبراهيم واتفاقات التطبيع التي تم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020 بوساطة أمريكية.

وقال نتنياهو على منصة إكس “نعمل على ذلك بكل قوة”.

دعم ترامب نتنياهو بقوة لدرجة تدخله في السياسة الإسرائيلية الداخلية بانتقاده للادعاء العام بشأن محاكمة الزعيم الإسرائيلي بتهم الفساد والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها نتنياهو.

وفي حديثه مع صحفيين في الكونجرس، أشاد نتنياهو بترامب وقال إنه لم يسبق أن شهد تاريخ إسرائيل تنسيقا أوثق مع الولايات المتحدة.