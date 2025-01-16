محتجون يهتفون ضد بلينكن وسياسته في غزة في مؤتمره الصحفي الأخير

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واشنطن (رويترز) – قاطع عدد من المحتجين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس داخل قاعة المؤتمرات الصحفية بوزارة الخارجية أثناء إلقاء كلمة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وبينما كان بلينكن يدلي بتعليقات افتتاحية في مؤتمره الصحفي الأخير قبل ترك منصبه، هتف الصحفي المستقل سام حسيني قائلا “مجرم! مكانك لاهاي”، في إشارة إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا.

وقاد أفراد أمن حسيني إلى خارج القاعة بعد تكرار صيحاته.

وقوطع بلينكن مرتين على الأقل في وقت سابق من محتجين نددوا بالسياسة الأمريكية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة.