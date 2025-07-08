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محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية أضنة على ذمة المحاكمة بتهم الفساد

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إسطنبول (رويترز) – ذكرت قناة إن.تي.في التلفزيونية أن محكمة تركية قضت يوم الثلاثاء باحتجاز زيدان كارالار رئيس بلدية مدينة أضنة بجنوب البلاد على ذمة المحاكمة بتهم الفساد، وذلك مع استمرار الحملة القضائية الصارمة على قوي المعارضة الرئيسية.

وألقي القبض على كارالار يوم السبت في إطار تحقيق فساد في البلديات التي تديرها المعارضة، والذي توسع بشدة انطلاقا من إسطنبول.

في مارس آذار، سُجن أيضا رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان السياسيين، وينتظر المحاكمة بتهم فساد.

وقضت محكمة تركية منفصلة يوم الثلاثاء بفرض الإقامة الجبرية على عبد الرحمن توتديري رئيس بلدية مدينة أديامان بجنوب البلاد على ذمة المحاكمة.

وسُجن رئيس بلدية آخر في منطقة أنطاليا السياحية الجنوبية على ذمة المحاكمة بتهم الرشوة والفساد.

ونفى جميع رؤساء البلديات، المنتمون إلى حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، التهم الموجهة إليهم. ووصف الحزب ودول غربية وجماعات معنية بحقوق الإنسان الاعتقالات بأنها ضمن محاولة مسيسة من جانب الحكومة للتخلص من منافسي أردوغان المحتملين في الانتخابات.

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