محكمة تونسية تسجن رئيس الوزراء السابق على العريض 24 عاما
تونس 27 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن محكمة استئناف أصدرت اليوم الجمعة حكما بالسجن لمدة 24 عاما بحق رئيس الوزراء السابق علي العريض بتهم تتعلق بتسهيل سفر تونسيين إلى سوريا “لارتكاب جرائم إرهابية” خلال العقد الماضي.
وكان العريض، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، قد شغل منصب رئيس الوزراء خلال عامي 2013 و2014 خلال فترة مضطربة أعقبت انتفاضة تونس عام 2011.
وبعد الانتفاضة، سافر مئات التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقتال معه. وواجه حزب النهضة الإسلامي آنذاك انتقادات شديدة بتهمة تسهيل سفرهم خلال فترة حكمه، وهو ما نفاه الحزب مرارا نفيا قاطعا.
وقال العريض، الذي تم اعتقاله منذ عام 2022، خلال جلسة محاكمته أمس الخميس “أنا بريء. أتعرض للظلم والتنكيل والجحود”.
وتضم القضية ثمانية متهمين، من بينهم مسؤولون سابقون في وزارة الداخلية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول قضائي قوله إن الأحكام صدرت بحق ثمانية أشخاص وتراوحت بين ثلاث سنوات و24 عاما.
ونفت حركة النهضة العام الماضي الاتهامات المرتبطة بالإرهاب، واصفة القضية بأنها ذات دوافع سياسية وجزء من حملة لقمع المعارضة عقب سيطرة الرئيس قيس سعيّد على سلطات واسعة في عام 2021، عندما حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم.
