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محكمة جزائرية تقضي‭ ‬بسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال خمس سنوات

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تونس (رويترز) – قضت محكمة جزائرية يوم الخميس بسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال خمس سنوات بتهمة المساس بالوحدة الوطنية‭‭‭.‬‬‬

وذكر تلفزيون النهار الجزائري أن المحكمة قضت أيضا بفرض غرامة قيمتها 500 ألف دينار جزائري.

واعتقل صنصال، البالغ من العمر 75 عاما، وهو منتقد للنظام الجزائري، في الجزائر العاصمة في نوفمبر تشرين الثاني، بعد عودته من فرنسا، حيث أجرى مقابلة أشار فيها إلى ضم أجزاء من الأراضي المغربية إلى الجزائر في ظل الحكم الاستعماري الفرنسي.

وأثار اعتقاله غضب الحكومة الفرنسية، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إطلاق سراحه.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد انتقد صنصال أمام البرلمان واصفا إياه “باللص”.

ومنذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية العام الماضي، تدهورت العلاقات بين باريس والجزائر.

وسحبت الجزائر سفيرها من باريس وأصدرت بيانات تدين زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى الإقليم.

ورفضت الجزائر استقبال عدد من رعاياها المرحلين إليها من فرنسا بسبب ما قالت السلطات الفرنسية إنه”انتهاك القوانين الفرنسية”.

وهدد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “برد تدريجي” يبدأ بفرض قيود على بعض حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية.

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