محمد بن زايد يأمر بالإفراج عن 963 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى

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أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الثلاثاء بالإفراج عن 963 نزيلا، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشمل القرار نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل الرئيس الإماراتي بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، بحسب “وام”.

وأشارت “وام” إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار حرص الشيخ محمد بن زايد على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم العفو والتراحم في المجتمع.

م ل/لين