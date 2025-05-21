محمود عباس في لبنان للبحث في سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت الأربعاء في زيارة رسمية من المقرر أن يناقش خلالها مع المسؤولين مسألة السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ العام 2017. ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.

استهلّ عبّاس زيارته بلقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الجمهورية في بعبدا، كما أظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي اللبناني.

وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي يرافق عباس قال الثلاثاء “طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزاف عون) والحكومة اللبنانية”.

وقال مصدر حكومي لبناني لوكالة فرانس برس الأربعاء إن زيارة عبّاس “تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات”.

وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وأطراف أخرى.

وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في لبنان علي بركة لفرانس برس قبيل وصول عباس “نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس أن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني”.

وأضاف “نؤكد احترامنا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وفي نفس الوقت نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان”.

وكان السلاح الفلسطيني عنصرا أساسيا في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990).

وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ”حصر السلاح” بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وشدد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة “أون تي في” المصرية ليل الأحد على أن “حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها”. وأضاف “أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات”، موضحا “أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به”.

وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، “ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال”، وتمّت “مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية”.

لو/غ ر