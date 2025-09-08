The Swiss voice in the world since 1935
محمود عباس يلتقي كير ستارمر في لندن مساء الاثنين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لندن مساء الاثنين مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي سبق أن أعلن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن هذا اللقاء المقرر عقده في داونينغ ستريت، يندرج ضمن “جهود” ستارمر “لإيجاد حل سياسي” للحرب في غزة و”إرساء سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء”.

وأعلن ستارمر في نهاية تموز/يوليو أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل خطوات بينها الموافقة على هدنة في حرب غزة.

ودانت إسرائيل هذا الإعلان بشدة.

كما من المتوقع ان يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المملكة المتحدة.

وذكر مكتبه أنه سيغادر إسرائيل الثلاثاء “في زيارة رسمية إلى لندن”، على أن يعود إلى بلاده الجمعة.

ولم يؤكد داونينغ ستريت ما اذا كان الرئيس الإسرائيلي سيلتقي ستارمر.

وأشار مكتب هرتسوغ الى أنه “سيركز” خلال “اجتماعاته الدبلوماسية” على إطلاق سراح الرهائن، “إلى جانب قضايا سياسية أخرى”، كما سيلتقي بأعضاء في البرلمان ومؤثرين وشخصيات إعلامية.

وتهدف زيارة هرتسوغ ذات الطابع البروتوكولي، إلى إظهار “تضامنه مع الجالية اليهودية التي تواجه هجمات عنيفة وتتعرض لموجة من معاداة السامية”، بحسب المصدر نفسه.

وأعلنت دول غربية عدة منها فرنسا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر.

وتعتبر إسرائيل أنّ قرار هذه البلدان الاعتراف بدولة فلسطين يشكّل “مكافأة” لحماس التي شنّت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في تشرين الاول/اكتوبر 2023، شكّل شرارة الحرب في قطاع غزة.

ستس/ريم/كام

