مخاوف من استغلال تنظيم الدولة الإسلامية ملايين الأفغان العائدين

تحذّر مصادر أمنية ودبلوماسية من إمكان تحرّك تنظيم الدولة الإسلامية لاستقطاب ملايين الأفغان المجبرين على العودة من باكستان وإيران.

ومنذ كانون الثاني/يناير، عاد نحو 2,6 مليون أفغاني أمضى الكثير منهم عقودا في الخارج، وبعضهم يزور أفغانستان للمرة الأولى.

وقال المنسق السابق للجنة الأمم المتحدة التي تراقب الجماعات المسلحة هانز-ياكوب شندلر لفرانس برس إن “الخطر كبير في أن يرى تنظيم الدولة الإسلامية في هؤلاء الأفغان الوافدين حديثا، مجنّدين محتملين”.

تحسّنت الأوضاع الأمنية في أفغانستان بشكل كبير منذ عادت طالبان إلى السلطة في 2021 بعدما أسقطت الحكومة المدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

لكن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية الحاضر في شرق أفغانستان، ما زال ينفّذ هجمات بين الحين والآخر ويهدد حكم طالبان والمنطقة الأوسع.

وأوضح شندلر “منذ آب/اغسطس 2021، واصلت المجموعة تجنيد عناصر مستائين من حركة طالبان وأفغان غير منضوين في النظام الجديد”.

وحذّرت الأمم المتحدة في تموز/يوليو من “بيئة متساهلة لمجموعة من الجماعات الإرهابية.. تشكّل تهديدا خطرا لأمن بلدان آسيا الوسطى وغيرها”.

ولفتت إلى أن التهديد الأكبر هو من تنظيم الدولة الإسلامية الذي يضم ألفي مقاتل نفّذوا هجمات دامية في روسيا وإيران وباكستان خلال السنوات الأخيرة.

ومع أن حركة طالبان الباكستانية التي تعد منفصلة عن طالبان الأفغانية رغم العلاقات الوثيقة بينهما، تضم ثلاثة أضعاف عدد المقاتلين، إلا أنها تركّز على استهداف قوات الأمن الباكستانية.

ولطالما اتّهمت إسلام أباد سلطات أفغانستان بتوفير ملاذ آمن للجماعات المسلحة.

من جانبها، تشدد حكومة طالبان على أن “أي منظمات إرهابية لم تعد” تنشط في أفغانستان.

– غرباء في بلدهم –

تتوقّع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عودة ما يصل إلى أربعة ملايين أفغاني إلى البلاد بحلول نهاية العام.

ويشير منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد إندريكا راتواتي إلى أنه فور وصولهم، يصطدم هؤلاء “بتحديات هائلة من دون وظائف أو سكن أو إمكان الحصول على الخدمات الأساسية”.

ويضيف “قد يقعون ضحية آليات تكيّف سلبية، بما في ذلك استغلالهم من قبل جماعات مسلحة”.

وبحسب البنك الدولي، يعيش نحو نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 48 مليون نسمة تحت خط الفقر فيما يعاني ربع أولئك الذين ترواح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما من البطالة.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس “نعرف أن بعض الأفغان ينضمون إلى الجماعات الإرهابية ليس من باب الاقتناع بل بسبب +الضرورات الاقتصادية+”.

من جانبها، أوضحت أمينة خان من “معهد الدراسات الاستراتيجية” في إسلام أباد أن الأفغان الذين أمضوا عقودا في الخارج يعتبرون غرباء لدى وصولهم إلى أفغانستان.

ويشعر بعضهم بالاستياء من باكستان التي صادرت أعمالهم التجارية وممتلكاتهم.

ويصبح هؤلاء بالتالي “لقمة سائغة للجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية التي تنشط في المنطقة”.

– “قنبلة موقوتة” –

وبحسب موسكو، تضم أفغانستان نحو 23 ألف مقاتل من 20 منظمة مختلفة.

وأكد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في أواخر آب/اغسطس أن “مصدر القلق الأكبر هو نشاط الفرع الأفغاني (لتنظيم الدولة الإسلامية).. الذي يقيم معسكرات تدريب خصوصا في شرق وشمال وشمال شرق البلاد”.

وفي تموز/يوليو، بعد عام على مقتل 149 شخصا بهجوم نفّذه تنظيم الدولة الإسلامية في صالة موسيقية في موسكو، أصبحت روسيا الدولة الأولى والوحيدة التي تعترف بحكومة طالبان.

ولفتت إلى أن قرارها سيعزز أمن المنطقة و”مواجهة التهديدات الإرهابية”.

ويذكّر شندلر أن “الكثير من الهجمات التي أحبطت في أوروبا بين العامين 2023 و2025 كانت على صلة” بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار المصدر الدبلوماسي الأوربي بدوره إلى خطر “حقيقي من قنبلة موقوتة بالنسبة لأوروبا”.

ولا يمكن منع عمليات التجنيد هذه إلا عبر “بناء مستقبل يحفظ كرامة” المهاجرين بواسطة المساعدات الخارجية، بحسب راتواتي.

لكن قطاع الإغاثة تعرّض إلى ضربة موجعة نتيجة خفض التمويل منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير.

