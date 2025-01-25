مداخلة لماسك عبر الفيديو خلال تجمّع انتخابي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف

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أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس إكس ومالك منصة إكس، السبت عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وذلك في كلمة وجّهها عبر الفيديو خلال تجمّع انتخابي قبيل الانتخابات العامة المقرّرة الشهر المقبل.

وقال ماسك في كلمة وجّهها خلال تجمّع ضم الآلاف من مناصري “البديل من أجل ألمانيا” في مدينة هاله في شرق البلاد إن حزبهم هو “أفضل أمل لمستقبل ألمانيا”.

ويتّهم قادة ماسك بالتدخّل في السياسات الأوروبية بتعليقات على منصّته إكس تتناول سياسيين في دول عدة بينها ألمانيا وبريطانيا.

ووُجّهت انتقادات لماسك بسبب حركة أداها بيده خلال تجمّع نظّم احتفالا بتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فسّرها منتقدون على أنها تحية نازية.

وقال ماسك السبت “إن الشعب الألماني هو حقا أمة قديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين”.

وأضاف “قرأت أن يوليوس قيصر كان منبهرا جدا (بـ) القبائل الألمانية”، واستعاد ماسك عبارة “قاتلوا! قاتلوا! قاتلوا!” التي ردّدها ترامب إثر تعرّضه لمحاولة اغتيال في تموز/يوليو 2024، لحضّ مناصري البديل من أجل ألمانيا على النضال من أجل مستقبل بلدهم.

ورأى أن حزب البديل من أجل ألمانيا يريد “مزيدا من تقرير المصير لألمانيا ولبلدان في أوروبا وتقريرا أقل للمصير من جانب بروكسل”.

وماسك مقرّب من ترامب الذي عيّنه على رأس وزارة “الكفاءة الحكومية” المستحدثة في إدارته.

على غرار ترامب يناهض حزب البديل من أجل ألمانيا الهجرة وينكر ظاهرة التغيّر المناخي وينتقد وسائل إعلام رئيسية يصفها بأنها رقابية.

قبيل الانتخابات المقررة في 23 شباط/فراير، تشير الاستطلاعات إلى أن “البديل من أجل ألمانيا” سيحصد 20 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة قياسية لليمين المتطرف في ألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب.

ويتصّدر تحالف “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” و”الاتحاد المسيحي الاجتماعي” نتائج الاستطلاعات مع نحو 30 بالمئة من نوايا التصويت.

بور-يلب/ود/ب ق