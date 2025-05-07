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مدافعون عن حقوق المهاجرين يطلبون من قاض منع ترحيل المهاجرين إلى ليبيا

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بوسطن (رويترز) – طلب مدافعون عن حقوق المهاجرين من قاض اتحادي في بوسطن يوم الأربعاء منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إرسال المهاجرين الصادر بحقهم أوامر ترحيل نهائية إلى ليبيا أو أي دولة أخرى في الطريق إليها، بما في ذلك السعودية.

وقدم المدافعون هذا الطلب إلى قاض اتحادي كان قد منع الإدارة من ترحيل المهاجرين بشكل سريع إلى دول أخرى غير بلدانهم دون الاستماع أولا إلى أي مخاوف لديهم من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في حالة إرسالهم إلى هناك.

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