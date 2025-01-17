مدعي الجنائية الدولية يجري محادثات لدعم سوريا في المحاكمة على جرائم الحرب

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دبي (رويترز) – قال مكتب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه أجرى مناقشات يوم الجمعة مع السلطات السورية بشأن الكيفية التي يمكن بها لمحكمة جرائم الحرب أن تساعد في جهود السلطات لمحاكمة مرتكبي جرائم يُقال إنها ارتكبت في البلاد.

وكان خان تلقى دعوة لزيارة سوريا من الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وذكر مكتب خان أنه التقى مع أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، لمناقشة الكيفية التي يمكن بها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية دعم السلطات السورية في جهودها “نحو المساءلة عن الجرائم المزعوم ارتكابها في البلاد”.

المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوا، هي المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان.

وقال خان لرويترز في مقابلة يوم الخميس إن سوريا ليست دولة عضوا، لكنها قد تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كخطوة أولى.

ومن شأن هذه الخطوة أن تماثل الإجراء الذي اتخذته أوكرانيا سعيا إلى المساءلة عن جرائم الحرب الروسية المزعومة.

وقال خان في المقابلة “تبدو بعض التصريحات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في سوريا وكأنها تشير إلى انفتاح على العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ربما تكون حدثت”.

وأضاف “أعتقد أننا سعداء بالمشاركة في المحادثة لإخبارهم بالخيارات المتاحة أمامهم”.