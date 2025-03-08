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مديرة صندوق النقد تعلن استقرار اقتصاد سريلانكا

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تعهدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا دعم التعافي الاقتصادي في سريلانكا، مشيدة بـ”التقدم الملحوظ” الذي حققته، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي.

وقالت جورجييفا خلال الاجتماع مع ديساناياكي بحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة السريلانكية “لقد استقر الاقتصاد ويظهر الآن نتائج جيدة”.

وأضافت “نشهد تحولا ملحوظا عما كانت عليه البلاد عندما كانت على وشك الانهيار”.

وقال ممثل صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في 3 آذار/مارس إن التعافي الاقتصادي المستمر في سريلانكا يتطلب “جهدا أخيرا” لخفض الإنفاق العام في الميزانية، على الرغم من استياء بعض موظفي القطاع العام.

انتخب ديساناياكي لتعهده التخلي عن سياسة التقشف التي انتهجها سلفه وزاد رواتب القطاع العام والإعفاءات الضريبية لكنه خفض بعض المزايا الاجتماعية.

وقالت جورجييفا “إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتعزيز الاقتصاد في هذه الفترة من عدم الاستقرار العالمي أكثر أهمية مما لو كنا في وضع اقتصادي عالمي عادي”.

وأضافت “من مدعاة سرور صندوق النقد الدولي تقديم الدعم الكامل” للبلاد.

من جانبه، قال ديساناياكي إنه يريد خفض الديون وتحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال “التشريعات المناسبة” بما فيها قانون “حماية المستثمرين”.

اج/ليل/ب ق

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