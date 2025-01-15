مذكرة تفاهم بين العراق وبريتيش بيتروليوم لتطوير حقول نفطية

afp_tickers

3دقائق

أعلنت السلطات العراقية الأربعاء أن بغداد وشركة النفط البريطانية العملاقة بريتيش بيتروليوم تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي لتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، وهو مشروع ضخم سيشمل أيضا حرق الغاز لتعزيز إنتاج الكهرباء في البلاد.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء بعد توقيع مذكرة تفاهم في لندن، إن هدف المشروع هو زيادة الإنتاج إلى 450-500 ألف برميل يوميا، في الحقول في الشمال والتي يبلغ إنتاجها “حوالى 350 ألف برميل يوميا”.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى “العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة بي بي من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز”، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأكد عبد الغني “الاتفاقية تلزم الطرفين بالتعاقد في الأسبوع الأول من شهر شباط/فيراير المقبل”.

وأوضح أنه “لم نذهب إلى استثمار وزيادة انتاج النفط فقط (..) وإنما ذهبنا إلى زيادة انتاج النفط واستثمار الغاز. لا مجال لحرق أي كمية من الغاز”.

وإحراق الغاز هو التخلص من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، ويعد مصدرا أساسيا لتلوث الهواء عبر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود.

وتؤكد الحكومة في بغداد سعيها إلى وقف حرق الغاز المصاحب واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، ما يُقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران والمستعمل لإنتاج الكهرباء.

والشهر الماضي، تعهد مكتب السوداني بوصول مستوى إيقاف حرق الغاز المصاحب في العراق إلى 80% نهاية 2025 على أن يتوقف بشكل كامل بحلول نهاية 2027.

وأكد الوزير العراقي أن “هناك حاجة أيضا إلى الغاز الآن. العراق يستورد ما يحتاجه من الجارة إيران. ولكن هناك مساع جدية لإيقاف استيراد الغاز”.

وكان السوداني التقى الثلاثاء نظيره البريطاني كير ستارمر.

ووافق الجانبان على “حزمة من الاتفاقيات التجارية بقيمة 12,3 مليار جنيه إسترليني” (أكثر من 14 مليار يورو)، وفقا لبيان مشترك.

وهذا يكفي لزيادة التجارة عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بحسب داونينغ ستريت.

وتشمل هذه المشاريع العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع، فضلاً عن توفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.

تجغ/شي/غ ر