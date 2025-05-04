مرشح اليمين المتطرف يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

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تصدر اليمين المتطرف نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا الأحد ما أكد تحول البلاد نحو القومية، بعد خمسة أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية على نحو مفاجئ تصويتا سابقا فازت فيه هذه الجهة أيضا، وتغيير مرشحها.

وحصل مرشح اليمين المتطرف جورج سيميون زعيم “التحالف من أجل وحدة الرومانيين” على حوالى 40% من الأصوات بعد فرز أكثر من 90% منها، متقدما على مرشح الائتلاف الحاكم المؤيد لأوروبا كرين أنتونيسكو ورئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان اللذين حققا نتيجة متقاربة تخطت 20 بالمئة بقليل.

وقال الفائز في مقطع فيديو تم بثه في مقر حزبه أمام أنصاره “كتبنا معا صفحة من التاريخ اليوم”، وهتف أنصاره “ارحلوا أيها اللصوص، عاش الوطنيون”.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية سيرجيو ميسكويو في حديث لوكالة فرانس برس أن سيميون “سيهزم في الدورة الثانية” في 18 أيار/مايو اذ أن منافسه يملك عددا أكبر من احتياطيات الأصوات، لافتا إلى أن السباق سيكون محموما.

وتنافس 11 مرشحا بالإجمال على الرئاسة التي تبقى منصبا بروتوكوليا بصورة أساسية، غير أنه يتمتع بنفوذ في السياسة الخارجية لرومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، في وقت بات البلد البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة دعامة أساسية للناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

– مؤيد لترامب –

برز جورجيسكو، وهو منتقد شرس للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى الواجهة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما فاز بشكل غير متوقع في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

لكن المحكمة الدستورية ألغت الانتخابات بعد شبهات تدخل روسي وترويج “ضخم” لصالحه على وسائل التواصل الاجتماعي. وحل جورج سيميون (38 عاما) الشخصية المعروفة من اليمين المتطرف الروماني محل جورجيسكو.

يعتبر سيميون نفسه “أكثر اعتدالا” من جورجيسكو، لكنه يشاطره نفوره من ما يسميهم “بيروقراطيي بروكسل غير المنتخبين”.

ويتهم سيميون مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الانتخابات الرومانية، متعهدا استرجاع “كرامة” بلاده داخل التكتل القاري.

ورغم إدانته المتكررة لروسيا فإنه يعارض إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا ويريد من رومانيا تقليص دعمها للاجئين الأوكرانيين.

ويعدّ من أشد المعجبين بدونالد ترامب، وكثيرا ما يُشاهد معتمرا قبعة تحمل شعار الرئيس الأميركي “لنعد العظمة لأميركا”. ويقول سيميون إنه يأمل أن يتّبع المبدأ نفسه إذا انتخب رئيسا لرومانيا.

– تحت المجهر –

وتبدو نتائج مرشح الائتلاف الحاكم المؤيد لأوروبا كرين أنتونيسكو الذي تعهد إرساء الاستقرار، ورئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان المتعهد بمحاربة النخبة السياسية “الفاسدة” متقاربة، ما يطرح سؤالا حول هوية من سينافس سيميون في الدورة الثانية؟

وحل رئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا من الحزب الاشتراكي الديموقراطي المركز الرابع(حاصدا حوالى 15 بالمئة من الأصوات)، ورفعت حملته شعار “رومانيا أولا” على غرار حملة ترامب.

ووعد جورج سيميون الأحد “بإيصال كالين جورجيسكو إلى السلطة” في حال فاز بالرئاسة متحدثا عن ثلاثة خيارات “استفتاء، أو انتخابات نيابية مبكرة، أو تشكيل ائتلاف في البرلمان يعينه رئيسا للوزراء”.

وبعد الإلغاء المفاجئ لنتائج انتخابات العام الماضي، وهو قرار قلما يحصل في الاتحاد الأوروبي، كان الاقتراع هذه المرة تحت المجهر.

وتظاهر آلاف الرومانيين في الأشهر الأخيرة احتجاجا على قرار الإلغاء منددين بما اعتبروه “انقلابا”.

وحتى الولايات المتحدة أبدت رأيها في الإلغاء، إذ دان نائب الرئيس جاي دي فانس القرار ودعا إلى سماع “صوت الشعب”.

ولتجنب تكرار فوضى العام الماضي عزّزت السلطات الإجراءات الوقائية بالإضافة إلى التعاون مع تطبيق تيك توك، مؤكدة التزامها إجراء انتخابات “نزيهة وشفافة”.

اني-انب-كيم/دص-غد-س ح/ب ق/سام