مرصد إماراتي كان سباقا في رصد مذنب قادم من مجموعة شمسية أخرى

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تمكن مرصد الختم الفلكي، الواقع في صحراء أبوظبي، من تصوير مذنب قادم من مجموعة شمسية أخرى رغم خفوت لمعانه، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

واستمرت عملية رصد المذنب 45 دقيقة، التقط المرصد خلالها 45 صورة له، مساء الخميس. وأرسل مرصد الختم نتائج العملية إلى مركز الكواكب الصغيرة (MPC) التابع للاتحاد الفلكي الدولي (IAU)، ليكون بذلك أول مرصد عربي يرصد علميا المذنب.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” اكتشفت في 1 تموز/يوليو هذا الجرم، الذي بقي مليارات السنين سابحا في الفضاء إلى أن دخل المجموعة الشمسية، عبر منظومة الرصد “أطلس” باستخدام أحد التلسكوبات الواقعة في تشيلي.

م ل/