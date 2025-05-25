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مركز الفلك الدولي يتوقع تاريخ أول أيام عيد الأضحى

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أعلن مركز الفلك الدولي، ومقرّه العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه من المتوقع أن يكون 6 حزيران/يونيو أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعلن المركز العلمي أن “تحري هلال شهر ذي الحجة للعام 1446 هـ سيجري الثلاثاء الموافق 27 أيار/مايو في أنحاء العالم الإسلامي”، وفق بيان “وام”.

وأوضح مدير المركز محمد شوكت عودة، في تصريح نقلته الوكالة أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق وسط وغرب آسيا ومعظم أنحاء أفريقيا وأوروبا، إلى جانب رؤيته بالعين المجردة من أجزاء واسعة من الأميركتين.

وأضاف عودة أنه، بناء على ذلك، من المتوقع أن يكون 28 أيار/مايو غرّة شهر ذي الحجة وأن يوافق 6 حزيران/يونيو أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية.

وقدّم مركز الفلك الدولي تفاصيل موقع الهلال في عدد من المدن العربية والعالمية وقت غروب الشمس يوم 27 أيار/مايو، لكنه أشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعمر الهلال ومدة مكثه لا تكفي وحدها للجزم بإمكان رؤيته، إذ تتأثر الرؤية بعوامل أخرى مثل البُعد الزاوي عن الشمس والارتفاع عن الأفق وقت الرصد.

م ل

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية