مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مزاد على مخطوطة جزء من سيناريو أحد أشهر أفلام جان لوك غودار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تُعرض للبيع في مزاد في حزيران/يونيو مخطوطة للمخرج الفرنسي السويسري الراحل جان لوك غودار تتضمن جزءا من سيناريو وحوار فيلمه “آ بو دو سوفل” A bout de souffle ، وفق ما أعلنت دار “سوذبيز” الخميس. 

وأوضحت “سوذبيز” أن هذه الصفحات الـ72 المكتوبة بخط اليد والمأخوذة من مجموعة منتج الفيلم جورج دو بوروغار هي بمثابة “شهادة مؤثرة على النهج الفني” لغودار الذي كان أحد عمالقة الفن السابع وتوفي في أيلول/سبتمبر 2022. 

ويُعدّ “آ بو دو سوفل” (1960) الذي تولى بطولته الممثل الفرنسي جان بول بلموندو والممثلة الأميركية جين سيبرغ، أحد أهم الأفلام في تاريخ الفن السابع الفرنسي، ومن أبرز أعمال ما عُرف بـ “الموجة الجديدة” فيه.

ولم يضع غودار نصا كاملا لهذا الفيلم، بل كان يكتب حواراته في اللحظة الأخيرة، قبل أيام التصوير. وتتضمن الوثائق التي باعها المنتج خصوصا، المشهد الشهير لجين سيبرغ وهي تبيع صحيفة “نيويورك هيرالد تريبيون” بالمناداة وسط جادة الشانزليزيه في باريس، وذلك الذي تلفظ فيه عبارة “كم هو مثير للاشمئزاز” Qu’est-ce que c’est dégueulasse، بفرنسية أميركية اللكنة.

وتطرح دار “سوذبيز” الوثائق التي تقدر قيمتها بين 400 ألف و600 ألف يورو للبيع في مزاد عبر الإنترنت  من 4 إلى 18 حزيران/يونيو المقبل.

فبي/ب ح/غ ر 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية