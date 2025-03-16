مزاد قريب في الولايات المتحدة على ملصقات سينمائية نادرة جُمِعَت خلال نصف قرن

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يستعد الأميركي دوايت كليفلاند للتخلّي عن بعض القطع العزيزة على قلبه من مجموعة استثنائية من ملصقات الأفلام واظب على جمعها طوال 50 عاما، من بينها تلك العائدة لأفلام “كينغ كونغ” و”كازابلانكا” و”2001: إيه سبايس أوديسّيه”.

ويزور وكيل العقارات البالغ 65 عاما لندن حيث تُعرض مجموعة مختارة من بعض الملصقات والمنشورات الـ 500 التي تطرحها دار “هيريتدج” للبيع في مزاد يقام في 27 و28 آذار/مارس في مدينة دالاس الأميركية.

وقال دوايت كليفلاند لوكالة فرانس برس “أحبّها كلّها لأنها اختيرت بعناية”. ويقول إنه اقتنى على مرّ السنين مع “نحو 150 ألف قطعة”، من بينها ملصقات أفلام وما يُعرف بـ”لوبي كاردز”، وهي صور مأخوذة من مشاهد أفلام كانت تُعلَّق عند مداخل دور السينما.

وأضاف “هذه الملصقات صُمِّمَت لجذب الناس إلى صالات السينما”. لكنها أكثر من ذلك، إذ هي أعمال فنية أيضا، مشيرا إلى أن هذه الملصقات تشمل 125 عاما من تاريخ السينما.

لكن بعد مرور نحو 50 عاما على بدء تكوين مجموعته، بات “من الصعب أكثر فأكثر العثور على شيء لإضافته”، كما يقول كليفلاند الذي رأى أنه وصل إلى نهاية “هوايته”.

– معارض في المتاحف –

وقال “ما يميزني عن غيري من هواة الجمع هو أنني كنت أعشق أولا العمل الفني”. وأضاف “أنا لم آتِ من الوسط السينمائي. معظم هواة الجمع لديهم نجم أو مخرج مفضل. أما أنا فلم يكن يهمني إن كان الملصق عائدا لفيلم مشهور”.

بدأ شغف كليفلاند بجمع الملصقات في مرحلة المراهقة.

وروى قائلا “في سنتي الأخيرة في المدرسة الثانوية، كان أحد معلّمي الفنون يجمع ملصقات الأفلام ويعرضها في مكتبه. كنّا نمرّ بها يوميا، وبصراحة، كنا نسخر منه قليلا”.

ولكن في أحد الأيام، لفتت انتباهه بطاقة “لوبي كارد” لفيلم “ذي وولف سونغ” من إخراج فيكتور فليمنغ عام 1929، ومن بطولة غاري كوبر والممثلة المكسيكية لوبي فيليز.

وبات الهاجس الوحيد لدوايت كليفلاندإقناع معلمه بإعطائه الملصق. وطلب الأخير في المقابل سلسلة من الأشياء المتعلقة بالسينما، فانطلق المراهق على الفور للبحث عنها.

وقال كليفلاند “في عام 1977، بينما كنت أبحث عما طلبه في قائمته، أصبحت مدمنا على الجمع”.

وعُرِضَت مجموعته عام 2019 في متحف نورتون للفنون في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، وكذلك في سان دييغو ولوس أنجليس ونيويورك.

-“كينغ كونغ” و”كازابلانكا”-

ومن بين أثمن القطع الـ32 المعروضة في لندن ملصق تشيكي لفيلم “كينغ كونغ” يعود تاريخه إلى عام 1933، ويقدّر سعره بما يتراوح بين 40 ألف و80 ألف دولار.

ومن أبرز المعروضات في المزاد ملصق إيطالي يعود إلى عام 1953 لفيلم “كازابلانكا” من بطولة همفري بوغارت وإنغريد بيرغمان.

وتتراوح تخمينات أسعار معظم القطع بين ألف وألفَي دولار. وبحسب موقع “هيريتدج”، فإن الحصيلة الإجمالية التي سيتم جمعها من البيع قد تصل إلى مليون دولار.

ومن بين عشرات الآلاف من القطع التي جمعها خلال مسيرته، بيع عدد كبير منها لهواة جمع آخرين وتمّ التبرع بالعديد منها لمؤسسات سينمائية مختلفة.

بعد مزاد دالاس، لن يتبقى لديه سوى عشرة آلاف “لوبي كارد” و500 ملصق.

بسر/ب ح/رض