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مسؤولان: قذائف على قاعدة أمريكية في سوريا لم تصب هدفها

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القاهرة/واشنطن (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان يوم الثلاثاء إن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أمريكية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لرويترز إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران استهدفت القاعدة بست قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأمريكية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.

وأوضح المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات. واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير.

وذكرت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران أن طائرات حربية أمريكية حلقت بكثافة في سماء ريف دير الزور عقب الهجوم.

وقالت شركة كونوكو فيليبس إنها على علم بتقارير عن أضرار لحقت بقاعدة للقوات الأمريكية وقوات التحالف في شرق سوريا تحمل اسم كونوكو. وسحبت الشركة أصولها من سوريا أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن ثمانية جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي.

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