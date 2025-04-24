مسؤول بالخارجية الأمريكية سيرأس الوفد الفني للمحادثات مع إيران

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واشنطن (رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس يوم الخميس إن مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية مايكل أنطون سيرأس الوفد الفني في المحادثات مع إيران في عُمان يوم السبت، والتي سيشارك فيها أيضا المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف.

وأضافت بروس للصحفيين في إفادة دورية أن المحادثات في عُمان ستكون أول اجتماع للوفود الفنية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم أيضا إرسال فريق إلى إيران خلال أيام.